La ronda Sud-oest forma part de l'agenda de prioritats de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha visitat la casa de l´Assut per a mostrar el suport del consell al Consorci del riu Millars.

El president del Consell, Ximo Puig ha assegurat a Vila-real que el projecte de la ronda Sudoest esta marcat com prioritari en l'agenda del govern autonòmic. "Es una obra que estem compromesos a impulsar en esta legislatura", assegura Ximo Puig.

Ara mateix la ronda esta en la fase d'adjudicació del projecte d'execució, amb una partida en els pressupostos autonòmics de 169.000 euros, segons va explicar a l'inici d'este mes de febrer la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori MªJosé Salvador.

Respecte a la possible ubicació d'una Escola Oficial d'Idiomes en Vila- real, " la prioritat del consell és ubicar una EOI en un lloc amb poca presències d'esta escuela"apunta Puig, "en Vila-real hi ha un solar cedit fa temps, i mantenim el compromís de portar avant el proyecto" assegura el president del consell.

SUPORT AL CONSORCI DEL MILLARS.

Ximo Puig ha assistit a la reunió del consorci de la desembocadura del Riu Millars, presidida pel seu president i alcalde de Vila-real José Benlloch, en la casa de l´Assut de Vila-real, propietat del Sindicat de Regs.

El cap del Consell ha traslladat al Consorci del Millars el suport de la Generalitat per a emprendre accions conjuntes que contribuïsquen a preservar i promoure l'entorn. Puig advoca per estudiar fórmules que permeten combinar la naturalesa amb "la realitat económica" per a aconseguir "todo el rendiment social i turístic posible" des d'una perspectiva sostenible.

Prèviament a la reunió, el Consorci del Paisatge Protegit del Millars ha iniciat els tràmits per a la contractació de la vigilància i manteniment del paratge. Un total de sis empreses han presentat oferta a la plica de què suposa el principal contracte de servici del consorci, amb un preu de licitació de 160.000 euros.

Cal recordar que el Consorci del Millars, que va nàixer en 2005 després de la protecció per part de la Generalitat del paratge de la desembocadura, ha suposat una experiència d'èxit, perquè ha demostrat que la unió entre administracions, amb un objectiu comú com en este cas és la protecció del nostre entorn natural, pot ser molt fructífera", assenyala el president del consorci i alcalde de Vila-real, José Benlloch.