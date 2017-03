Las quejas por molestias de perros bajan un 19% en un año

Las quejas por molestias derivadas de la tenencia de perros en el ámbito doméstico han descendido un 19,43% en un año en Almassora. Esta caída registrada entre 2015 y 2016 supone pasar de 242 a 195 quejas vecinales, según recoge la memoria de la Policía Local que pasó ayer por el pleno. A pesar de ello, las denuncias por infringir la ordenanza municipal en el ámbito de la tenencia de animales domésticos copan más de la mitad del total de expedientes abiertos. Tal como figura en la memoria de la Policía Local de 2016, estas denuncias por vulnerar cualquiera de las ordenanzas municipales han pasado de 94 a 85. Sin embargo, 47 de éstas están vinculadas a malas prácticas en el cuidado de perros. El resto infringen la ordenanza de convivencia ciudadana (24), vertidos (6), publicidad en buzones (4) y residuos urbanos y ornato público (4).

“La mayor parte de las denuncias a propietarios de perros tienen que ver con canes de raza peligrosa que no cumplen las medidas de seguridad establecidas por ley, circunstancia que intentamos combatir con campañas de sensibilización”, asegura el edil de Seguridad Pública, Santiago Agustí, al respecto de la memoria de la Policía Local correspondiente a 2016. Entre las obligaciones de los dueños figura circular siempre con los animales sujetos con correas o cadenas no extensibles, además de bozal. Los propietarios no pueden pasean a más de un perro de estas características al mismo tiempo. En esta línea, el intendente principal, Roberto Verdoy, ha avanzado que las campañas continuarán “porque no queremos ninguna situación de riesgo para los peatones que pueda comportar consecuencias dramáticas como las que han vivido otros municipios”. De hecho, la intención del consistorio es apostar por la sensibilización y la educación como medidas disuasorias frente a las multas económicas.

La ordenanza municipal de tenencia de animales contempla un régimen sancionador que castiga las infracciones con multas que oscilan entre los 30 y los 600 euros (leves), de 600 a 6.000 euros (graves) y de 6.000 a 18.000 euros (muy graves). Estas sanciones afectan también a otro de los motivos de las denuncias: los excrementos de animales domésticos en la vía pública. La nueva señalización de advertencia, los trípticos informativos y los constantes avisos a los propietarios de perros son algunas de las medidas impulsadas desde el consistorio, si bien la Policía Local solicita la colaboración ciudadana a través del teléfono 964 56 00 01 para atajar las malas prácticas relacionadas con la tenencia de animales domésticos.