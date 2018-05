Un Punt Violeta en les festes de Sant Pasqual

Vila-real comptarà amb un Punt Violeta en les principals zones d'oci durant les festes en honor a sant Pasqual per a garantir la seguretat i la tranquil•litat de les dones que isquen a gaudir dels esdeveniments programats.

La Regidoria d'Igualtat col•labora amb el Grup de Dones de Vila-real i el Col•lectiu S.O.R., dos grups de dones que proporcionaran una trentena de voluntàries, encarregades de distribuir-se en diversos que estaran presents en els principals punts de la festa entre les 00.00 i les 05.00 hores els dies 11, 12, 14, 16, 18 i 19.

Aquest Punt Violeta ajudarà al fet que qualsevol dona que visca una situació així puga explicar-ho a les voluntàries, que l'escoltaran, acompanyaran i ajudaran en tot el que necessite i, en cas que siga necessari, també estaran en contacte amb els cossos de seguretat, que actuaran seguint un protocol, però sempre serà la víctima qui decidisca el que vol fer, però en el cas d'una emergència seran les voluntàries les que donen l'avís a la policia, que serà qui s'encarregue del tema.

El principal Punt Violeta estarà en la plaça de Major, encara que hi haurà diversos grups de dones desplaçades als punts on es realitzen grans esdeveniments o cites multitudinàries, com el Recinte de la Marxa o les zones de concerts. Les voluntàries, de diverses generacions, aniran identificades de manera visible amb un braçalet morat i, si en un moment donat algú les necessita i no les localitza, també oferim un telèfon on ens trobaran en qualsevol moment: 658 275 817.