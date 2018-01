El pròxim juny s´obrirà el procés de matriculació de l´EOI de Vila-real

Els IES Tàrrega o Broch i Llop, la biblioteca de solades i la buc com a possibles espais d'ubicació per a la posada en marxa d'una EOI pròpia.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el regidor d'Educació, Eduardo Pérez, s'han reunit amb el director general de Política Lingüística i Gestió del Muntilingüisme, Ruben Trenzano, per a coordinar la creació, a partir del curs que ve, de la nova Escola Oficial d'Idiomes de Vila-real. El pròxim setembre, l’EOI serà una realitat, amb equip directiu, aules, professors i oferta d'idiomes propia.

Benlloch recorda que l'anterior Generalitat, sota mandat del PP, es va comprometre amb Vila-real a construir una EOI a la ciutat que mai va crear, arribant fins i tot a fer expropiar terrenys en 2010 per 100.000 euros que una sentència judicial va elevar fins a 1,5 milions.

La Regidoria d'Educació treballarà amb la Generalitat en diverses possibilitats d'ubicació de les aules. Una d'elles és mantenir les classes a l'IES Francesc Tàrrega, que alberga en l'actualitat l'aulari local de l’EOI de Castelló, incorporant també un espai municipal en la Biblioteca municipal del carrer de Solades per acollir les classes matutines. L'altra opció que es baralla passa per situar les aules de l’EOI a l'IES Broch i Llop en l'horari de vesprada i complementar-les amb un altre espai municipal a la BUC per a l'oferta del matí. “Volem que l’EOI tinga una oferta completa, que facilite l'accés a la formació en idiomes dels veïns de Vila-real i la nostra àrea d'influència, aprofitant al màxim els recursos que tenim disponibles. Per açò, estem barallant diverses opcions d'ubicació que permeten ampliar els horaris i un fàcil accés a les instal•lacions, per a la qual cosa anem a treballar també en la millora del servei de transport”, conclou Benlloch.

La nova EOI de Vila-real començarà a materialitzar-se en breu, una vegada es publiquen els decrets de creació de l'escola, per la qual cosa el pròxim mes de juny s'obrirà ja el termini de matrícula del primer curs amb dotació pròpia d'idiomes a la ciutat. “L'Ajuntament de Vila-real, com hem fet sempre i ara amb major motiu, anem a col•laborar en tot allò que siga necessari per a la gestió de les matrícules i la promoció de la cartera d'idiomes del nou centre”, assenyala el primer edil, qui avança la voluntat del consistori d'obrir l'oferta formativa de l’EOI de Vila-real també al matí.