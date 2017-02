El projecte Medes avança a exportar la mediació escolar a Europa.

Una delegació del municipi italià de Sacile ha visitat Vila-real per a participar en la quarta reunió transnacional del projecte europeu Medes.

Els agents implicats en el projecte Medes s'han reunit recentment per a avançar en la metodologia de la mediació escolar i exportar-los a Europa. / ONDACERO.ES

L'IES Miralcamp, l'associació El Porc Espí i una delegació del municipi italià de Sacile s'han reunit durant dos dies en la quarta reunió transnacional per a continuar avançant en el projecte europeu Medes, concedit a Vila-real per la Unió Europea.

Les diferents reunions de treball han servit per a exposar els projectes que estan desenrotllant els diferents ens implicats, fer seguiment del pla i analitzar alguns dels primers resultats obtinguts a nivell global, a més de plantejar les pròximes activitats a realitzar i posar dates per a la quinta reunió transnacional. Així mateix, durant les dos jornades s'ha reservat un espai de temps perquè membres de l'associació El Porc Espí realitzaren una representació d'una mediació i per a fer una eixida d'oci.

El projecte Medes, que es va posar en marxa en 2015 té com a objectiu desenrotllar una metodologia basada en la mediació escolar com a estratègia de prevenció de l'abandó educatiu prematur, que permeta prestar una educació d'alta qualitat i abordar les necessitats que es donen en els contextos escolars.