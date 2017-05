La projecció d'un mapping en la façana de la basílica marca el festiu del centenari.

Durant la jornada d'ahir, festiu local, la jornada va estar marcada pels actes litúrgics i religiosos en la basílica, primer amb la missa pontifical, a la vesprada en la processó amb la imatge restaurada del sant, i a la nit amb un mapping sobre la fatxada de la basílica, que va causar enorme expectació en la contornada del temple, per veure la projecció sobre la façana de la basílica fotografies de sant pasqual amb l'acompanyament de la música, algunes peces el mestre Tárrega.

Després de la celebració de la missa presidida pel bisbe Casimiro López Llorente, l'alcalde José Benlloch i la reina Verònica Fortuño van procedir al descobriment de la placa commemorativa del centenari del patronatge de sant Pascual instal•lada en la fatxada de la basílica .

Durant el dia festiu, el centre de dia de malalts d'Alzheimer " Moli la Vila" va realitzar Jornada de ports obertes amb la visita de la reina i dames per a conéixer les seues instal•lacions, el funcionament i la labor que realitza l'Associació Provincial de Familiars de Persones amb la Malaltia d'Alzheimer i altres Demències de Castelló (AFA Castelló) .Durante la visita el president local d'AFA Castelló en Vila- real, Santiago Pesudo, i la directora del centre, Patricia Omar, van explicar a les jóvens com es treballa en el centre i s'ajuda tant a usuaris com a familiars. Els usuaris del centre van entregar a la reina i dames un xicotet palmito en forma de pin com a record elaborat per ells i els van animar a participar en les distintes activitats així com a cantar tots junts dins d'una de les teràpies que més els entusiasma com és la musicoterapia.

I quant als actes taurins del dimarts, dos incidents, un jove de 25 anys J. G. R., domiciliat a Vila-real, amb cremades a l'esquena. -J. P. G., de 38 anys i domiciliat a Almassora, amb dues ferides per asta de bou als dues cames de pronòstic menys greu, i va ser traslladat a l'hospital de la Plana.

ACTES PER AVUI

És el dia de la tercera edat en el centre de congressos Fires i Trobades ball i paella per als assistents . Bou per la vila a les sis de la vesprada amb bous de les ramaderies EL PILAR i JOSÉ MUR. A més f inal del concurs de grups musicals a partir de les sis de la vesprada i fins a l'experta amb una prèvia solidària, el beeROCK FEST, amb l´actuació de toni de l´Hostal, CIgatron i els Gandules, a benefici de l'associació Conquistant Escalones. Després en el mateix recinte, la final del III CONCURS DE GRUPS MUSICALS.

A les 7 de la vesprada actuació de CANTA JUEGOS EL MUSICAL en la plaça Major, acte de nomenament de Filla Predilecta a Dolores Cortés, i tanca la jornada el bou embolat a les 11 i mitja de la nit i a l'una i mitja de la matinada en el centre de congressos 27é concurs d'empedraos per a penyes.