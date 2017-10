La programació Cultiva´t torna amb noves propostes culturals

La programació cultural d'octubre, novembre i desembre que sota el nom Cultiva’t, prepara la Regidoria de Cultura, torna carregada d'activitats per a tots els públics, on no falten les exposicions, el teatre per a majors i xiquets i els concerts, als quals se sumen la poesia i dos actes propis d'aquest període de l'any, com la Setmana Tàrrega, que arriba a la seua cinquena edició, i els diferents actes i actuacions de Nadal, que tornen a ensenyorir-se també dels carrers.

El mes d'octubre comença amb les exposicions de Vicent Carda, El silenci de l’horitzó, al Convent, i la titulada Blasco Ibáñez i el rostre dels lletres, a la Casa de Polo. La pròxima activitat serà la representació de Comedia Multimedia, que forma part de l’Abonament, juntament amb el concert Cervantes des del Mediterrani i la xarrada La cultura exiliada, a càrrec de Lluís Meseguer. Li segueix en el calendari del Mercadet Solidari a favor de Mans Unides en la Casa de Polo i la gala del 50é Aniversari de COPE Castelló a l'Auditori. Aquest mateix mes també es representaran dues obres de teatre, com Las madres preses i Libertino –l'última, a l’Abonament- i els sainets El organista de Sollana i De sacristà a torero, a càrrec de Tabola, i se celebrarà un concert de música sacra a càrrec del Cor Ciutat de Vila-real i del Cor Amics de l’Òpera de Castelló.

Al novembre obrirà les seues portes l'exposició Nucs i amarratges, en la Casa de l’Oli, i la titulada Norman Bethune. La huella solidaria, a la Casa de Polo. També tindran lloc noves obres de teatre, com La orionauta, Les aventures de T. Sawyer, Eroski Paraíso i Les solidàries. Tanmateix, l'Auditori acollirà el concert Records de viatge, d'Eugeni Muriel, i el concert en honor a Santa Cecilia, així com la Vetlaeta de la puríssima. No obstant açò, una de les principals activitats del mes és la V Setmana Tàrrega, que es desenvoluparà del 6 al 12 de novembre, amb el concert La integral de Tàrrega i la Gala Tàrrega, que reunirà grans guitarristes internacionals.

Desembre tornarà amb dues noves mostres, com la de Geometría Gris, d'Ana Gutiérrez, en la Casa de l’Oli o la de marqueteria artesanal de José Luis Balsa. En l'àmbit teatral, arriben les obres Sofía –dins de l’Abonament- i El fabuloso viaje de Christian Andersen. A aquests actes se suma una nova sessió de la Revista Parlada Camino i el cicle de poesia POLIÈDRICA. Poètiques convergents i la sessió Tiempos de poesía. També tindrà cabuda la música, amb el concert de Tulam Duo, Un viatge amb la Tàrrega, Zarzuela de mujeres, una audició acadèmica de guitarra en homenatge a Francesc Tàrrega i una altra de piano o la gala lírica a benefici de l'ONG Amor en acció.

Amb motiu de les festes nadalenques, l'Auditori acollirà un concert de nadales dels alumnes del conservatori, la cantata El Naixement, el concert de Nadal de la Banda Jove de la Unió Musical La Lira i el XXV Festival Coral Ciutat de Vila-real, amb una sessió de Cant al carrer i la XXIV Trobada de Nadal.