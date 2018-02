Problemes tècnics impedeixen avançar en el projecte de la ronda sud-oest

El regidor de Territori de Vila-real, Emilio M. Obiol, s'ha reunit hui amb el director general d'Obres Públiques de la Conselleria, Carlos Domingo, amb l'objectiu d'abordar els problemes tècnics sorgits en les últimes setmanes en el projecte de construcció de la futura ronda Sud-oest. Obiol destaca la voluntat d'ambdues administracions per resoldre les dificultats en la carretera, inclosa en els pressupostos autonòmics de 2018 després d'anys de bloqueig i abandó.

“La reunió ha sigut positiva, encara que és evident que segueixen havent-hi problemes tècnics que anem a abordar, valorant totes les opcions, per a resoldre'ls com més prompte millor i que Vila-real i la comarca de la Plana Baixa compten amb la infraestructura que mereixen per a garantir la viabilitat i el futur d'aquesta terra”, assenyala Obiol. “La responsabilitat d'executar el projecte recau en la Conselleria i la nostra voluntat és treballar perquè, entre tots, la ronda Sud-oest puga ser una realitat com més prompte millor i amb totes les garanties, tal com s'ha compromès en reiterades ocasions el Govern autonòmic”, valora l'edil.