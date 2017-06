El primer tinent d´alcalde Pasqual Batalla ha mort després d´una lluita incansable contra el càncer.

El primer tinent d´alcalde, regidor de Normalització Lingüística i Tradicions mor als 65 anys d´edat, després de lluitar contra un càncer des del passat estiu. La noticia es va propagar per les xarxes socials passades les 11 de la nit. Batalla va ser qui va crear la regidoria de Normalització lingüística, des d´on ha treballat i lluitat en favor del valencià.

El grup compromís envía un comunitat des d´on Lamentem la notícia de la defunció de Batalla, portaveu del grup municipal de Compromís per Vila-real, primer tinent d'alcalde des de 2011 i regidor des de 1999 pel Bloc Nacionalista Valencià. Compromís destaca en el seu escrit “L'amor que Pasqual professava per Vila-real i per la cultura i tradicions del País Valencià, la terra que el va veure nàixer, ens deixen un llegat inesborrable i irrepetible”. Per a Compromís una pèrdua “irreparable i dolorosa “ del seu representant, al mateix temps que agraeixen les mostres d'afecte rebudes en tot aquest temps. Traslladen tambñe el seu condol a Sari, Roser i Lledó i a la resta de la família i amics del nostre company.El velatori será desde les 10 d´avui dimecres en el tanatori San José. El funeral, será demà dijous a les 12 del migdia en l´esglèssia arxiprestal.

L´ajuntament de Vila-real, suspén la seva agenda per avui i també queda desconvocat el ple que se celebrava aquest dimecres.