El premis Maig de narrativa del Guitarró recordaran Pasqual Batalla

Els Premis Maig de narrativa breu que, des de l’any 1997, ha convocat l’Associació Cultural El Guitarró, incorporaran, a partir de la pròxima convocatòria, la denominació Memorial Pasqual Batalla, en reconeixement i record al primer tinent d’alcalde i regidor de Normalització Lingüística, mort en juny de l’any passat. Ajuntament i El Guitarró han signat l’acord de col•laboració entre ambdues entitats, que fixa la nova denominació i les condicions d’organització del certamen.

Entre altres qüestions, l’acord estableix la cessió de la convocatòria dels Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla a l’Ajuntament de Vila-real, que, a partir de 2018, convocarà i organitzarà els guardons de manera conjunta amb El Guitarró.

“Pasqual Batalla va treballar sempre per la nostra llengua, per la identitat i la cultura de la nostra terra. Per això, per a nosaltres, és especialment emotiu i significat que El Guitarró li reta homenatge amb uns premis que són, a més, un referent de la narrativa curta en valencià. Un homenatge al qual ens sumem de la millor manera possible: amb el compromís de seguir fent dels Premis Maig uns guardons capdavanters, que posen el valencià al lloc que mereix en el món literari”, agrega l’alcalde.

Els Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla mantindran l’essència i característiques principals del certamen de narrativa breu del Guitarró, amb una convocatòria anual a la qual podran concórrer relats inèdits i escrits en català que no hagen estat premiats en altres certàmens. L’acord estableix també el manteniment de dos premis, un primer amb una dotació de 600 euros i un segon de 300 euros, a més de la publicació en el web que El Guitarró dedica als Premis Maig. L’entitat designarà almenys a un terç del Jurat.