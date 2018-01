La Policia Local de Vila-real inicia una campanya per a promoure la convivència i la seguretat de bicicletes i vianants

La Policia Local de Vila-real realitzarà del 22 al 28 de gener la segona Campanya de Seguretat de Bicis i Vianants, amb l'objectiu de garantir la seguretat i afavorir la convivència i l'habitabilitat de la ciutat. La iniciativa comptarà amb la participació de la Unitat de Trànsit, juntament amb la Unitat d'Atestats i la Unitat de Resposta Policial (URP), i servirà per a “promoure el respecte i la coexistència en l'ús de l'espai públic per part de ciclistes i vianants, ja que cada vegada hi ha més usuaris de la bicicleta com a mitjà de mobilitat urbà saludable i sostenible”, explica la regidora de Seguretat Ciutadana i Trànsit, Silvia Gómez.

La campanya recorda que les bicicletes, encara que compten amb característiques especials, són vehicles i, per tant, el seu ús està sotmès a determinades mesures de circulació per a garantir la seguretat de vianants, ciclistes i la resta de conductors. Entre altres qüestions, l'ordenança municipal de trànsit permet la circulació de bicicletes en carrers per als vianants, com Major Sant Jaume, plaça Major o Pere Gil, però mai per les voreres.

En el cas de les àrees per als vianants, els ciclistes han d'adequar la velocitat a la presència de vianants, no poden superar els 10 quilòmetres per hora i han d'evitar acostar-se a les façanes dels edificis. A més de circular per les voreres i incomplir les normes en els carrers per als vianants, altres infraccions a la normativa són no portar il·luminació de nit, circular amb bicicleta amb auriculars o parlant pel mòbil, així com no portar casc homologat en cas de ser menor de 16 anys.