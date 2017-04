La Policia Local de Vila-real impulsa una campanya preventiva de venda d’alcohol a menors i pirotècnia en Setmana Santa

Agents de paisà inspeccionaran diferents locals de la ciutat i realitzaran una campanya informativa per a recordar que està prohibida la venda d’alcohol a menors.

La Unitat de Control d'Establiments i Consum (UCECO) de la Policia Local de Vila-real durà a terme una campanya amb motiu de les festes de Setmana Santa, que es desenvoluparà des d'avui fins al proper dimarts 18 d'abril i que se centrarà en la venda d'alcohol a menors i pirotècnia.

En concret, la campanya realitzarà tasques de prevenció i vigilància tant de venda de pirotècnia en llocs no autoritzats i en els autoritzats en els quals es ven a persones amb autorització legal, com de venda d'alcohol a menors i de consum d'alcohol de menors. Per a això, agents de paisà inspeccionaran diferents locals de la ciutat.

Entre les actuacions, destaquen la realització d'una campanya informativa en diferents establiments públics de venda d'alcohol, com per exemple supermercats, per a recordar l'obligació de disposar en un lloc visible dels cartells que informen de la prohibició de venda d'alcohol a menors d'edat. També es farà una campanya de control de begudes a menors en establiments públics.