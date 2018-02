La Policia Local ha intervingut prop de 10.000 productes que incomplien la llei

En total han sigut 9.643 productes els que ha intervingut la Unitat de Control d'Establiments i Consum (UCECO) de la Policia Local de Vila-real durant l'any 2017 per infringir la normativa. Els agents han treballat en la redacció o actualització d'una desena de protocols d'interès policial i en nou campanyes diferents. L'equip també ha realitzat tres accions formatives, 23 informes sobre la seua activitat i ha participat en 16 activitats d'inspecció de castells inflables, gràcies a l'ampliació de la unitat en quatre agents més.

La Policia Local ha interposat 61 denúncies per infringir la normativa, 14 corresponen a la falta d’assegurança o de fulles de reclamacions, extintors o llicència, entre d’altres, als negocis inspeccionats. També s'han posat quatre multes per incomplir les mesures de publicitat de begudes alcohòliques i una desena més per incomplir les mesures de seguretat o perillositat dels productes. Així mateix, la Policia ha multat en vuit ocasions a comerços per vendre productes sense llicència, per venda ambulant o incomplir algun requisit, i s'ha fet un requeriment per a retirar de la venda general productes pornogràfics a l'abast de menors. A més, s'ha obert una diligència judicial per presumpte delicte contra la propietat industrial per vendre roba de marca falsificada i s'han interposat set denúncies –a locals com a clients- per permetre fumar i fer-ho a l'establiment.

Els agents han denunciat dues persones per vendre productes sense autorització i negar-se a identificar-se; dos més per vendre armes de 4ª categoria de forma ambulant i per tenir esprais de defensa no homologats, i dues més per mancar de llicència ambiental. També hi ha una multa per portar tabac de contraban, vuit per vendre productes diferents als autoritzats o no portar factures dels mateixos i una més per infringir la Llei d'Aigües, en abocar sense autorització municipal.

Quant als productes intervinguts, la UCECO ha retirat de la venda 5.767 unitats de categoria 1 de productes pirotècnics i cartutxeria, a més de 3.010 unitats de categoria 2 i una bala. En l'àmbit de la seguretat dels joguets, s'han intervingut 29 productes i 171 s'han retirat de la venda per a destrucció o devolució a origen.

També s'han fet càrrec de 43 làsers i han intervingut dos esprais de defensa no homologats pel Ministeri de Sanitat, dues armes de 4a categoria (airsoft) i una defensa policial, a més de 373 cigarrets de contraban, 149 peces de vestir falsificades i altres 95 peces per no presentar les corresponents factures.