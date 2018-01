La Policía Local denúncia 4 ciclistes per infringir la normativa durant la campanya

La iniciativa que s´ha dut endavant per segon any consecutiu, va finalitzar el passat 28 de gener.

La policia Local ha controlat als ciclistes durant una setmana per la correcta circulació per la via pública per evitar problemes amb els vianants. / ONDACERO.ES

La segona edició de la Campanya de Seguretat de Bicis i Vianants, realitzada per la Policia Local entre el 22 i el 28 de gener, ha finalitzat amb quatre denúncies a ciclistes. La iniciativa, centrada a garantir la seguretat i afavorir la convivència i habitabilitat de la ciutat, ha comptat amb la participació de la Unitat de Trànsit, juntament amb la Unitat d'Atestats i la Unitat de Resposta Policial (URP), que ha detectat quatre persones circulant amb bicicleta per la vorera en set dies.

Així, han rebut multes un ciclista que circulava per la vorera al carrer de la Serrería, un altre a l'avinguda de Francesc Tàrrega i dues més a l'avinguda d'Alemanya. “Com ja es va anunciar anteriorment, l'objectiu de la campanya és informar i promoure el respecte i la coexistència a l'espai públic per part de ciclistes i vianants, ja que cada vegada hi ha més usuaris de la bicicleta”, explica la regidora de Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez.

Segons assenyala Gómez, “l'última opció és multar, però cal tenir en compte que les bicicletes són vehicles i, per tant, han de sotmetre's a determinades mesures de circulació per a garantir la seguretat de tots els ciutadans” i recorda l'existència d'un carril bici i una àmplia xarxa de ciclocarrers. Així mateix, reitera que “tots, inclosos els vianants, hem de respectar les normes per a evitar els accidents”.