La Policia Local controlarà l´ús del telèfon mòbil al volant

La Policia Local de Vila-real, en col•laboració amb la Direcció General de Trànsit (DGT), inicia hui una campanya de vigilància i control de l'ús del telèfon mòbil durant la conducció. La Unitat de Trànsit del cos serà l'encarregada de dur a terme els controls, que es perllongaran fins al pròxim dia 19, en col•laboració amb la Unitat de Resposta Policial (URP).

La distracció al volant constitueix una de les principals causes dels accidents i l'ús indegut del telèfon mòbil és un factor que multiplica per quatre el risc de patir un sinistre. En aquest sentit, destaca la regidora de Seguretat Ciutadana Silvia Gómez que “després d'un minut i mig de parlar pel mòbil, fins i tot amb mans lliures, el conductor no percep el 40% dels senyals, la velocitat mitjana baixa un 12%, el ritme cardíac s'accelera bruscament i es tarda més a reaccionar”. De fet, segons diversos estudis, la perillositat per un ús inadequat pot arribar a ser equiparable a la conducció amb excés d'alcohol.

L’incompliment de la normativa és considerada una infracció greu multada amb 200 euros i la pèrdua de tres punts del carnet.