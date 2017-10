La Policia Local arranca la 31 edició del curs d´educació viària

La 31 edició del curs d´educació viària de la Policia Local ja esta en marxa i enguany arribarà a 2855 alumnes dels col-legis de la ciutat. La campanya, que durant tres dècades ha format a més de 80.000 alumnes de diferents edats, es dirigeix als alumnes de cinc anys d'Educació Infantil; als cursos de 2º i 5º de Primària i als de 2º i 3º de l'ESO, també als pares i mares i als alumnes del centre d´educació especial La Panderola.

L´objectiu del curs contínua sent “mentalitzar tots els ciutadans de la importància que té circular correctament per a evitar els accidents i la seua gravetat” i assenyala que “depenent de l'edat s'imparteixen uns temes o uns altres” tal i com explica el inspector José Luis de Yago. Es treballaran aspectes relacionats amb aquesta matèria, com per exemple el carnet per punts, el cinturó de seguretat o el xiquet dins del vehicle.

RECONEIXEMENT FORMACIÓ

La Policia Local, rebrà el Premi a la formació en seguretat viària, atorgat per la Fundació Espanyola per a la Seguretat Viària (FESVIAL), que va dirigit a l'Escola de Formació de la Policia Local (EFOPOL) per la seua tasca en l'àmbit de la seguretat viària.