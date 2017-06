La policia informarà els locals sobre la instal•lació de castells unflables.

L'Ajuntament de Vila-real impulsa, a través de la Policia Local, desde hui una nova campanya informativa sobre la instal•lació de castells unflables i altres elements eventuals amb l'objectiu de garantir la seguretat dels més menuts.La campanya arribarà a tots els locals d'oci i restauració i a tots aquells susceptibles de muntar atraccions com un castell inflable, un bou mecànic o qualsevol altre element similar per a xiquets de manera eventual.“Després dels últims esdeveniments que hem vist en les notícies que s'han saldat amb menors ferits o fins i tot morts després de patir un accident en aquest tipus d'atracció, hem considerat important oferir informació més clara a tots aquells espais que facen ús d'aquests elements per a evitar lamentar desgràcies i recordar-los que les coses han de fer-se bé i complint les normes”, apunta el regidor de seguretat. Javier Serralvo.

La policía local ja vigila el compliment de la Llei 14/2010, que regula aquest tipus d'activitats , i en aquest cas la campnya té un caràcter informatiu. Es fan dues distincions en la instal•lació d'aquestes atraccions: si està en la via pública o a l'interior d'un local. “Si un restaurant o local hostaler té al seu interior un apartat estable per a un castell inflable o jocs infantils se suposa que compta ja amb una llicència per a servei de ludoteca i aquesta, automàticament, ja autoritza per a açò”, explicael cap de la policía Local, José Ramón Nieto.

Si s'instal•la una atracció només de manera puntual també a l'interior del negoci es requereix d’una compatibilitat. Per a açò, el propietari de l'establiment ha de presentar una declaració responsable o sol•licitar autorització (si l'atracció incrementa el risc) per a aquesta activitat extraordinària a la Direcció territorial de Presidència de la Generalitat Valenciana, en l'apartat d'espectacles públics.

En el cas de muntar un castell inflable a la via pública, el local ha de comptar amb una declaració responsable fins a un aforament de 1.000 persones i una autorització municipal si es preveu superar aquesta xifra, depenent del tipus d'instal•lació i risc que representa. La documentació ha de presentar-se a l'Ajuntament de Vila-real a l'Oficina d’Atenció i Tràmits, on es facilita un model de sol•licitud.

També s'ha de tenir en compte l'existència d'uns terminis a complir. A l'interior del local, i si necessita declaració responsable, s'haurà de sol•licitar amb un mínim de 10 dies hàbils d'antelació. Si es fa a l'interior i necessita autorització, seran 15 dies. I si es fa a la via pública, el període mínim serà d'un mes. Qualsevol persona que incomplisca la normativa autonòmica s'exposa a multes de 601 a 30.000 euros i, en cas de ser reincident, pot arribar als 300.000 euros.