La Polica controla l´ús del telèfon mòbil al volant

La Policia Local de Vila-real inicia hui una campanya de vigilància i control de l'ús del telèfon mòbil durant la conducció. La Unitat de Trànsit serà l'encarregada de dur a terme els controls, que es perllongaran fins al pròxim dia 22, en col•laboració amb la Unitat de Resposta Policial (URP).

Després d'un minut i mig de parlar pel mòbil (fins i tot amb el sistema de mans lliures) el conductor no percep el 40% dels senyals, la seua velocitat baixa un 12%, el ritme cardíac s'accelera bruscament i es tarda més a reaccionar. Alguns estudis constaten, fins i tot, que la perillositat per un ús inadequat pot ser equiparable a la conducció amb excés d'alcohol. Per aquest motiu, l'incompliment de la normativa és considerat infracció greu, multada amb 200 euros i la pèrdua de tres punts.