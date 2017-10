Poda Natura, Reciplasa i el catedràtic Carles Arnal premis mes de la sostenibilitat

El pròxim divendres la regidoria de Medi Ambient tanca la 13ª edició del Mes de la Sostenibilitat, amb la tradicional Gala de la Sostenibilitat, que cada any premia empreses i persones referents en la materia i amb una novetat d´enguany, com és la I jornada de bioresidus.

La jornada arrancarà a les 10.00 hores a la Fundació Caixa Rural Vila-real i a la qual està previst que assistisquen experts i personalitats en l'àmbit del medi ambient i l'ecologia.

El regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho, i el secretari autonòmic de l'àrea, Julià Álvaro, presentaran la jornada, que donarà començament amb la ponència La recollida selectiva dels residus orgànics, a càrrec dels directors generals de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, i de Mitjà Natural i Avaluació Ambiental, Antoni Marzó. També esta prevista una trobada amb l´administració local, en un debat on on ajuntaments i diputacions recolliran propostes i promouran l'adhesió de les administracions a mecanismes per optimitzar la recollida selectiva. I una taula rodona-debat tancarà la jornada que donarà pas al lliurament de premis del Mes de la Sostenibilitat.

l'empresa Reciplasa, la empres local Poda Natura i l'activista i catedràtic vila-realenc Carles Arnal recollliran enguany el seu guardó el gala del divendres.

Reciplasa és l'empresa encarregada del tractament i gestió dels residus urbans a Vila-real i altres 45 municipis. El paper de Poda Natura, una jove empresa de la ciutat dirigida per David Pitarch que s'encarrega del tractament i l'eliminació dels residus vegetals i restes de poda, convertint-los en matèries reutilitzables per a les indústries del compostatge i en combustibles fòssils, entre altres importants funcions. I Carles Arnal Ibáñez, doctor en Biologia per la Universitat de València i catedràtic d'Educació Secundària jubilat.