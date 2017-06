El ple reclama més finançament per a lluitar contra la violència de gènere.

La sessió ha servit per donar suport a la regularització de la zona del Barranquet als terrenys adjacents al molí la Vila.

Els grups polítics de la corporació municipal han votat a favor de exigir al Govern Valencià més recursos per a la lluita contra la violencia de gènere. Es tracta de dues declaracions institucionals que han aconseguit el recolçament unànim de tots els grups en el ple ordinari del mes de juny que es va cel-lebrar ahir a l´Ajuntament de Vila-real.

El Ple també ha donat el seu suport unànime a la resolució de les al•legacions al Programa d'Actuació Integrada de la unitat d'execució 3.2 del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana de Vila-real, a fi de “regularitzar la zona”, situada al Barranquet, als terrenys adjacents al molí de la Vila. “Després de moltes gestions, el departament d'Urbanisme ha aconseguit resoldre la situació urbanística en un solar que ha donat molts problemes en temes de salubritat i de neteja; amb la resolució de les al•legacions, ara podem saber de qui és cada parcel•la, identificar el que és nostre i poder actuar a la zona”, valora l'alcalde de Vila-real, José Benlloch.

L'aprovació de dues relacions de factures, per un valor proper als 10.000 euros, ha sigut un altre dels punts de l'ordre dia del Ple.

CIUTAT ORGULLOSA

També s´ha declarat en el plenari a Vila-real ciutat respectuosa amb la diversitat sexual i contrària a la discriminació de persones en raó de la seua identitat de gènere. Aquesta declaració institucional se suma a les activitats en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.

En aquest sentit durant tota la semana hi ha instal-lat un photocall en l'escenari de la plaça Major. A més, amb motiu de la commemoració demà dimecres del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, Vila-real se suma a la jornada amb diverses activitats organitzades des de la Regidoria d'Iinclusió Social, que dirigeix la regidora Anna Vicens. L'alcalde, José Benlloch, juntament amb Vicens i altres regidors de la corporació han posat davant del photocall, on es podran retratar tots els ciutadans que ho desitgen per a penjar la foto a les xarxes i donar suport a aquesta causa.