El ple aprova la moció de reprovació al president Moliner.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat amb els vots favorables del PSOE, Compromís, l´abstenció de Ciutadans i la negativa del PP, la proposta presentada per l'equip de govern per a sol•licitar la reprovació del president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, després de ridiculitzar la ciutat per haver-se quedat fora de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (Edusi), alhora que li exigeixen que demane disculpes públicament per les seues paraules.

El portaveu de l'equip de govern i tinent d'alcalde, Javier Serralvo, com a representant del grup socialista a l'Ajuntament, i el tinent d'alcalde i regidor d'Economia, Xavier Ochando, cap visible de Compromís al consistori, han explicat que "el 23 de maig de 2017 passarà a la història com el dia en què un president de la Diputació de Castelló va insultar públicament a l'alcalde i a la ciutat de Vila-real". I és que, durant un ple de la corporació provincial, Moliner es va dirigir a l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, amb l'expressió següent: "no sé si en una província plena d’Edusis vostè pot venir ací a donar lliçons d'eficiència a ningú". Una frase que, segons Serralvo i Ochando, "suposen un menyspreu cap a la feina de totes les persones que han participat en l'elaboració del projecte, des dels propis tècnics i funcionaris de la casa,fins als regidors de tots els partits polítics i fins i tot veïns i associacions a través del Consell de Participació".

Cal assenyalar que l'estratègia per a aquesta segona convocatòria, en què també van treballar els edils de l'oposició (PP i Ciutadans) va ser aprovada el passat 12 de desembre per unanimitat de tots els partits, que "es van bolcar amb el projecte i li van donar el seu suport, en considerar que els principals beneficiats serien la ciutat i els seus veïns", explica Serralvo, que assegura que "és lícit que en un debat polític es facen acusacions o retrets, però burlar-se i menysprear la feina dels professionals que, allunyats de l'àmbit polític, han treballat en aquesta iniciativa, és una vergonya" i apunta que "és el partit de Moliner el que governa a Espanya i el que reparteix les ajudes". A més, a aquest "menyspreu", se sumen accions com "cobrar 20.000 euros de l'Ajuntament per entrades als bous, que vam haver de recuperar acudint a la justícia o deixar-nos fora dels Plans Provincials d'Obres i Serveis".

Per la seua banda, Ochando ha defensat la feina feta pels tècnics de totes les regidories implicades al costat de la societat civil i als polítics "de tots els partits, aconseguint la unanimitat i el vistiplau en un primer moment, però desentenent-se de la seua responsabilitat en rebre la negativa del Govern". Per això, ha demanat "coherència" a l'oposició "perquè el projecte és de tots, però quan alguna cosa no surt bé, només és de l'equip de govern" i ha reiterat que "el PP està prenent a Castelló un rumb molt incoherent i les declaracions de Moliner són reprovables".

L'edil ha explicat que l'objectiu de l'equip de govern és que la reprovació siga extensiva a altres municipis que "han estat marginats per la Diputació de manera sistemàtica, majoritàriament per no ser del mateix color polític". Per això, el text que s´ha presenta al Ple inclou set punts que deixen constància del "no" de la Diputació a demanar unes inversions justes en els pressupostos generals de l'Estat; a la coordinació de serveis públics mancomunats; l'impuls de polítiques que potencien l'activitat econòmica de l'interior de Castelló; a la iniciativa presentada per destinar els romanents al manteniment de les escoles de primària per reforçar el Pla 135; a fer una bona gestió de la Piscina Provincial, abocada al tancament; a constituir una comissió d'investigació que pose sobre la taula les responsabilitats polítiques de la gestió en el passat de l'Hospital Provincial, i a entendre i coordinar-se amb la Generalitat Valenciana.

“Nosaltres hem defensat els interessos de tots els ciutadans en coherència amb el projecte aprovat per unanimitat al Ple", explica Ochando, "mentre altres demanen cita per eixir davant els mitjans al criticar-nos, nosaltres demanem cita al Ministeri, amb el qual mantindrem una reunió aquesta setmana per a demanar explicacions", assegura l'edil i reitera que “davant la gravetat del que ha passat aquests dies, no ens podem callar".