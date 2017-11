El ple aprova la inclusió de 23 projectes de Vila-real dins els pressupostos del consell

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat aquesta vesprada una declaració institucional per a sol•licitar la inclusió de 23 projectes necessaris per a la ciutat dins dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.

El text destaca sol•licitar la incorporació en els pressupostos del 2018 diferents iniciatives per a Vila-real, entre les quals destaquen la Ronda sud-oest, el desdoblament de la CV-20, així com el desdoblament i millora de la CV-185, entre Vila-real i Borriana. També s'inclou la construcció de dos nous col•lectors pluvials, les ajudes a les entitats de reg per a modernitzar els sistemes de regadiu i la construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes i majors recursos per a ampliar l'oferta d'idiomes de l'aulari actual.

D'altra banda, la declaració sol•licita la construcció d'un nou centre sanitari integrat, un Centre de Rehabilitació i Integració Social, l'aulari d'infantil del col•legi Carles Sarthou, els gimnasos de Pascual Nácher, Escultor Ortells i Concepción Arenal i el quart institut. A aquestes reivindicacions se suma la petició d'incloure totes les reivindicacions d'obres i millores que els centres educatius hagen traslladat a l'Ajuntament i que siguen competència de Generalitat i també l'adhesió al pla Edificant, sense oblidar la concessió d'ajudes per al Festival Cineculpable i per a la millora del transport públic entre Vila-real i Castelló, així com per a la línia d'autobusos entre Vila-real i l’UJI. El document també contempla exigir un conveni de col•laboració entre la Generalitat i la Fundació Globalis; un pla de reindustrialització de l'àrea d'influència de la indústria ceràmica; la creació d'una línia de subvencions per a cobrir al 100% els arrendaments a persones en exclusió social; l'ampliació del Centre de dia d'Alzheimer, i un servei d'hemodiàlisi per a l'Hospital de la Plana.

El Ple també ha donat llum verda a dues declaracions institucionals sobre la protecció de la infància en casos de violència i per a la inclusió dels treballadors amb fills o familiars dependents a càrrec en els col•lectius per als quals el sistema de la Seguretat Social permet una jubilació voluntària anticipada.

En el primer cas, es fa esment a la Proposició no de Llei aprovada pels Corts al juliol per a protegir als xiquets, que exigeix a la Generalitat i al Govern l'elaboració de plans i mesures de conscienciació, prevenció i lluita contra la violència en la infància, tant a les aules, com a la llar, incloent-hi els abusos sexuals. Davant la vulnerabilitat dels menors afectats per aquesta problemàtica, la corporació municipal sol•licita participar en les accions que s'impulsen des del Consell en aquest sentit.

La segona declaració posa de manifest la dedicació, sacrifici i deteriorament de la salut que pateixen els treballadors amb dependents al seu càrrec, per la qual cosa sol•licita al Govern que realitze les modificacions legislatives necessàries per a incloure a aquest col•lectiu dins dels grups de treballadors per als quals la Seguretat Social regula la possibilitat d'accés a una jubilació anticipada, amb disminució del coeficient per edat.

A més el ple també ha aprovat la proposta de modificació dels membres del Consell Local de l’Esport per a donar pas al canvi d'alguns representants polítics i d'entitats esportives. També està previst donar el vistiplau a les bases reguladores per a la constitució del Consell Escolar Municipal, a proposta del regidor d'Educació, Eduardo Pérez, així com aprovar la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu roig a l'agent de la Policia Local Antoni Vicent Estruch Juan, que va intervenir en un incendi en un habitatge situat al carrer de Furs de València el passat 2 de febrer.