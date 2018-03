El ple aproba la inclusió de vila-real en el Pla Castelló 135 de la Diputació

L'Ajuntament de Vila-real en Ple ha aprovat la sol•licitud d'inclusió de Vila-real en el Pla Castelló 135 la Diputació de Castelló, que suposarà l'arribada d'una ajuda de 180.000 euros. Aquesta quantitat servirà per a l'execució de la segona fase de la rehabilitació del Molí la Vila, amb una intervenció que permetrà obrir al públic l'emblemàtic edifici del segle XVI i posar en valor el seu entorn.

L’objectiu és que l'històric immoble es convertisca en una cafeteria cultural accessible que a les seues esquenes tindrà una làmina d'aigua a mode d’estany urbà en el qual es reproduirà un hàbitat fluvial amb flora i fauna autòctones, “donant resposta així a la petició del Consell de Xiquets i Xiquetes”, tal com ha afirmat l'alcalde, José Benlloch.

La sessió extraordinària ha donat llum verda per unanimitat a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana. Segons explica l'edil de Territori, Emilio M. Obiol, la proposta arriba a instàncies de Reciplana, entitat sense ànim de lucre gestionada per Tots Units, que “va a presentar-se a unes ajudes europees per a ampliar les instal•lacions i seguir donant servei a persones en risc d'exclusió social”. “Per a poder presentar el seu projecte d'ampliació i adequació del magatzem, simplement es requereix un canvi en la redacció de les bogues de l’espai en el qual es troben, i així ho fem”, indica.

El Ple també ha aprovat les bases per a la contractació d'una operació financera de préstec de 4.895.000 euros per a l'actual exercici, que serviran per a fer front al pagament de “aprofitaments, expropiacions i zones dotacionals que no es van expropiar en el seu moment i que ara hem d'abonar nosaltres, gràcies a l'herència rebuda del PP”, afirma l’edila d'Hisenda, Sabina Escrig.