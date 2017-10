La Plana implanta les cesàries acompanyades

L'Hospital Universitari de la Plana avança en la implantació de la Iniciativa per a la Humanització al Naixement (IHAN) amb la instauració de les cesàries acompanyades, per les que es permet a la parella accedir al quiròfan durant esta intervenció.

D'esta manera, l'Hospital ha redactat un protocol en què estan implicats els servicis de Paritori, Ginecologia, Pediatria i Anestesiologia pel qual durant la intervenció de cesàries programades sense risc afegit es permetrà l'accés al quiròfan de la parella.

La cesària acompanyada té múltiples beneficis per a les mares ja que comporta la instauració del mètode pell amb pell entre la mare i el xiquet de bolquers, fomenta una correcta adaptació del nounat a la vida i permet l'inici precoç de la lactància materna. Per la seua banda, al pare pot disfrutar del moment del naixement i protegir a la mare, disminuint així el possible grau d'ansietat de la mare i afavorint l'establiment del vincle tant matern com patern amb el xiquet de bolquers.