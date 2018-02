El pla Vila-real+neta llança el primer servei de repàs de recollida per millorar la neteja a la ciutat

El pla d'acció Vila-real+neta continua avançant amb l'engegada del nou servei de repàs de recollida. La brigada està formada per tres operaris del programa Emcorp, que recorreran la ciutat en una furgoneta específicament retolada per a informar els veïns sobre la campanya i sobre el que poden fer per a mantenir l'entorn net, a més de notificar incidències a l'empresa de recollida d'escombraries i de prendre nota de possibles aspectes a millorar.

L'alcalde, José Benlloch, acompanyat per l'edil de Proximitat, Diego A. Vila, i pel responsable de Serveis Públics, Francisco Valverde, ha estat present durant la posada en marxa del servei, que tal com reitera Vila, "serà purament informatiu". "Es tracta que la furgoneta circule pels carrers i s'acoste als veïns amb fullets informatius sobre les normes del servei de neteja local i sobre les possibilitats que estan al seu abast per mantenir una ciutat més neta", explica.

L'objectiu és conscienciar sobre la importància de la imatge que ofereix Vila-real, els costos del servei de neteja o les conseqüències per a la salut i el medi ambient de no reciclar.

El pla d'acció Vila-real+neta compta amb una dotzena d'accions destinades als dos objectius principals del programa: netejar més i embrutar menys. A més del servei de repàs, compta amb mesures com brigades mòbils en jardins, més contenidors de reciclatge, major freqüència de recollides, un pla especial de voluminosos, l'ús de les noves tecnologies, la implementació de programes pilot innovadors, o un pla especial contra els excrements de mascotes, a més de la creació de l'Observatori local Per una Vila-real+neta o l'actualització de la normativa vigent per a l'enduriment de les sancions, així com premis i recompenses a accions cíviques.