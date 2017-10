Un pla de reajustament pressupostari permetrà estalviar 550.000 euros per a gastos imprevistos

El pla contempla prescindir de projectes que poden esperar per a més avant, com el carril bici o l'acord per a posar en marxa les instal•lacions d'Aquaesport.

L'alcalde de Vila-real José Benlloch anuncia un pla de reajustament pressupostari que permetrà fins a finals d'enguany estalviar fins a 550.000 euros, per a fer front a imprevistos i gestions derivades de les sentències urbanístiques del PP. El pla de reajustament contempla prescindir d'alguns projectes davall els criteris de “ poder deixar-los per a més avant, i si poden ser finançats per altres instituciones”apunta Benlloch.

Estos projectes, que alguns d'ells estaven publicats en el BOP per a la seua execució, són la construcció d'un carril bici fins al Centre de Tecnificació Esportiva i la Ciutat Esportiva Municipal, que “es un projecte que ajornarem i inclourem en el projecte del pla EDUSI, per a aconseguir fons europeus, ja que executar el projecte suposa poc més de 134.000 euros” explica el primer edil. Altres projectes que poden esperar són les ajudes als sindicats de reg amb un pressupost de 100.000 euros, altres 120.0000 euros per als plans d'ocupació, “puesto que Vila-real ja compte ara amb 3,5 milions d'euros que arriben d'altres institucions que es destinen a ofertes d'empleo” afig Benlloch.

D'altra banda, el projecte que pretén eliminar la muntanya del barri de Cervantes amb un gasto de 50.000 euros, també s'elimina de les previsions així com l'acord amb Aquaesport per a reactivar la piscina privada en benefici dels ciutadans, no es farà efectiva fins a inicis del pròxim 2018, “ de fet pretenem aconseguir finançament d'altres institucions per a fer realitat este acord, que suposaria una inversió d'uns 110.000 euros” conclou l'alcalde Benlloch.