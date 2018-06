El pla econòmic financer pretén aconseguir inversions sostenibles

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha presentat a la Junta de Portaveus municipal l'esborrany del Pla econòmic financer elaborat per l'equip de govern per a reequilibrar els comptes, després d'haver recuperat la senda de l'estabilitat pressupostària en el primer trimestre de l'any. “Amb responsabilitat i prudència, hem elaborat un pla econòmic financer que ens permeta encarar l'any amb garanties, sempre que no arriben noves sentències i resolucions, i, d'aquesta manera, poder concórrer a les ajudes per a desenvolupar inversions financerament sostenibles com la convocatòria del Pla 135-2 de la Diputació”, argumenta Benlloch.

De les mesures que estableix el document del pla, la millora de la Recaptació Municipal en l'àmbit executiu, sense retallades ni increments d'ingressos.

Un dels principals objectius del Pla econòmic financer és que l'Ajuntament de Vila-real puga optar a ajudes per a inversions financerament sostenibles. Amb aquest objectiu, l'equip de govern està treballant ja en diversos projectes, amb la idea de concórrer al Pla 135-2 de la Diputació, amb una dotació de 180.000 euros.

La modernització i condicionament de l'alberg municipal del Termet, sota criteris d'eficiència energètica; l'adaptació de la Cambra Agrària amb un projecte integral que complete la millora prevista de les instal•lacions; o la millora de la seguretat amb carril ciclista i pas per als vianants en el pont de l'Ermita –projecte per al qual seria necessària la implicació també de l'Ajuntament d'Almassora a parts iguals- són les iniciatives en les quals treballa el consistori, per a optar amb una d'elles a les ajudes provincials.