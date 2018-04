Per primera vegada la Guardia Real en Vila-real

Reunió en el saló de plens de la Junta de Seguretat per coordinar el dispositiu per l´exhibició de la Guardia Real en Vila-real. / ONDACERO.ES

Per primera vegada en la història, la Guàrdia Real visita la Comunitat Valenciana, i ha triat Vila-real per realitzar una exhibició que tindrà lloc aquest dissabte 21, a les 12.30 hores, a la plaça del Llaurador, esdeveniment per al qual ja està tot previst.

El escolta de la Casa de la seua Majestat el Rei arribarà amb al voltant d'un centenar de professionals, més d'una vintena de vehicles i 63 animals, entre els quals destaquen mig centenar de cavalls de pura raça espanyola i quatre gossos. Entre els exercicis que mostraran, destaquen els de destreses canines, així com els de defensa personal, les destreses amb llança i sabre a cavall, domatge amb regnes llargues, entrada en disposició i tret de salves d'artilleria.

L'espectacle es realitzarà davant de l'Estadi de la Ceràmica, amb 4.000 metres quadrats. S´instal•larà una pista d'arena per a l'exhibició amb cavalls i hi haurà també graderies per a unes 1.100 persones, a les quals se sumarà el públic que presencia dret l'espectacle.

Per part de la Policia Nacional arribaran reforços de Castelló, amb un helicòpter i equips Tedax i de subsòl. També hi haurà Guàrdia Civil, que acompanyarà a les quatre unitats procedents de Sogorb, Onda, Orpesa i Borriana que vindran a la ciutat.