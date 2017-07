El pavelló Campió Llorens es construirà en el pati de l'escola Mare de Déu del Carme

L'Ajuntament va confirmar ahir en un comunicat que el col·legi Mare de Déu del Carme, conegut també per col·legi 'Carmelitas', ha sigut el lloc triat pel consistori per a la construcció del pavelló Campió Llorens. El Vila-real CF, que al seu dia ja va arribar a un acord amb el propi Ajuntament per a derruir el pavelló, es farà càrrec de tots els gastos derivats de la seua construcció. De moment encara no hi ha data prevista, encara que des de l'administració s'ha fet saber que el primordial era donar-li un lloc com més prompte millor.

"Ha sigut un treball i unes conversacions llargues, però finalment han fructificat en el millor acord per a la ciutat, que és aquell que permet la construcció del poliesportiu en l'emplaçament més pròxim a què ocupava el Campió Llorens”, explicava el primer edil. El col·legi 'Carmelitas' és una institució que opera a nivell nacional, per tant, la decisió no s'ha limitat a les fronteres de la localitat vilarealense, sinó que ha hagut de passar pels distints nivells de comandament que componen este col·legi a Aragó, Castella i València.

A més, des de l'Ajuntament s'assegura que el col·legi podrà usar les instal·lacions durant l'horari escolar, i també en hores i dies solts pactats per ambdós parts. La zona cobrirà una distància pròxima als 3000 m2 i suposarà un cost d'un milió d'euros, segons les primeres previsions.