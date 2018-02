Un pas més per al divendres Sant en la setmana santa d´Interés Provincial

Amb la tamborada provincial el darrer cap de setmana, Vila-real ha donat per encetada la setmana sante en este 2018, amb novetats com el pas de Maria Santísima de la Caridad que desfilarà per primera vegada el divendres sant i será portat exclusivament per dones.

És una de les novetats de la programació de la Setmana Santa en Vila-real que ha presentat la Junta Central de la Setmana Santa junt amb el regidor de Turisme Diego Vila, junt amb el canvit d´hora de la misa major el diumenge de pasqua de resurrecció que será a les vuit del matí, antes de la celebració del “Encuentro”.

En la programació per primera vegada se posarà en marxa el cicle “Una de romanos”, i de la resta continua el X pregó musical els dies 10 i 11 de març, la processó general de confraries i germandats i també la del silenci, així com l’espectacle Laquima Vere el dijous sant.