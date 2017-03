Obrim Fronteres a Vila-real envia un camió amb 3.000 quilos de roba a camps de refugiats.

La Regidoria de Cooperació i Integració col·labora la ONG Obrim Fronteres Castelló per a l'arreplega i enviament de roba i altres productes per a atendre les necessitats dels refugiats. Amb este objectiu, el departament municipal ha facilitat un camió per al transport terrestre de l'enviament fins Caleu, on s'ha contactat amb una ONG que treballa amb els desplaçats assentats en la zona per a la distribució dels materials. Este mateix matí, voluntaris de l'entitat solidària, el regidor de Cooperació i Integració, Álvaro Escorihuela, i personal de Servicis Públics Vila-real han carregat el camió, que traslladarà fins als camps de desplaçats uns 3.000 quilos de roba arreplegada de les aportacions solidàries de Vila-real.

Este enviament se suma al realitzat el passat mes de febrer, en un dels contenidors remesos a Grècia des del port de Castelló. "En aquella primera remesa, vam poder enviar una xicoteta part de la roba i materials arreplegats per Obrim Fronteres a Vila-real. Hui, amb este camió, enviem la resta de les donacions de la població vila-realense, que ha demostrat una vegada més el seu caràcter solidari i compromés amb les causes justes; perquè no hi ha causa més justa que ajudar a un altre ser humà a fer front al drama d'haver d'eixir de sa casa per a escapar d'una guerra", assenyala Escorihuela.