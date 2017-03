Un nou sistema generador d'energia elèctrica permetrà carregar gratuïtament mòbils.

Vila-real implantarà un innovador sistema de generadors d'energia elèctrica a partir de la circulació de cabals en la xarxa d'aigua potable, que posarà a disposició de la ciutadania a través de tòtems on poder recarregar, de manera gratuïta, dispositius com a telèfons mòbils. El regidor de Servicis Públics, Francisco Valverde, ha assistit al Saló Internacional de l'Aigua i del Reg SMAGUA que organitza Fira de Saragossa, d'on ha tornat amb "molt bones idees per a posar els últims avanços tecnològics en matèria d'aigua potable al servici de la població, algunes d'elles ja en marcha".

El sistema consistix en la instal•lació de microturbines en les conduccions d'aigua, que, al pas del cabal, produïx electricitat que se subministra a tòtems instal•lats en la via pública. La idea del responsable de Servicis Públics és testar esta tecnologia en un pla pilot que es desenrotllaria en la zona nord de l'avinguda Francisco Tárrega per a, en funció dels resultats, estendre-ho a altres àrees de la ciutat. Les primeres microturbines s'instal•laran en l'avinguda Francisco Tárrega, a l'altura del col•legi Escultor Ortells i en la zona de vianants de Pere Gil. Es preveu instal•lar els tòtems que, a més d'estar il•luminats amb leds, comptaran amb dos connectors USB 3.0 de càrrega ràpida, així com un punt Qi de càrrega Wireless, tal com explica Valverde, el qual aclarix que "esta substancial millora està inclosa dins del contracte que ja tenim actualment amb companyia que gestiona el servicio".

Les turbines produiran electricitat que subministrarà estos dos tòtems en la via pública perquè, els que ho necessiten, recarreguen els seus telèfons mòbils de manera absolutament gratuita", expressa l'edil. "Según el funcionament que tinga el projecte pilot, valorarem l'opció d'estendre-ho a altres punts de la ciutat L'ajuntament ha tancat un acord amb Facsa, l'empresa concessionària del servici d'aigua potable a Vila-real, per a implantar este sistema en un projecte pilot que tornarà a col•locar a la ciutat en l'avantguarda de la gestió de l'aigua potable, aprofitant els recursos de què disposem i posant la tecnologia a disposició de la ciutadania.

Es podrà aprofitar la xarxa d'aigua potable per a generar energia elèctrica gratuïta que els ciutadans podran usar per a recarregar els seus dispositius mòbils en dos tòtems en la via pública.