El nou model de serveis social suposa una ampliació de personal

L´increment de plantilla contempla per a Vila-real 11 treballadors més en l´àrea de serveis socials.

La secretària autonímica de Serveis Socials, Helena Ferrando ha presentat en Vila-real el nou model de serveis socials que contempla duplicar la inversió per a l´increment de personal i la reducció de les ràtios d´atenció social.

El nou model, que afecta a les comarques la Plana Baixa, Alt Palància, Alt Millars i l´Alcalaten, preveu la contractació de 93 nous professionals en aquestes quatre comarques, amb una inversión de 1.814.537 euros . Suposa un increment del 148% respecte a l´any anterior. L´augment pressupostari permet que la ratio de professionals per habitant de la comarca pase d´un profesional cada 6749 habitants en 2016 a un per cada 2761 habitants a finals d´any.

En Vila-real l´increment de personal suposa la contractació d´11,5 professionals més; 5 treballadors socials, 2,5 educadors, 2,5 administratiu, 1,5 pedagogs.

NECESSITATS EN SERVEIS SOCIALS

La coordinadora d´alcalde i regidora de Sanitat Silvia Gómez i el regidor de Serveis Socials, han aprofitat la visita de Ferrando per reunir-se amb ella i plantejar diferents projectes en marxa i necessitats de la ciutat en l´àmbit de Serveis Socials i l´atenció a les persones. Entre ells, la situación de la residencia comunitaria oberta de salut mental per la fundació Manantial en la residencia Santa Ana, que ara esta pendent de la concertació de les places per part de la Generalitat. Una residencia que també ha visitats la secretaria autonómica de Serveis Socials.