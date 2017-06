Multitudinari comiat a Pasqual Batalla

Al voltant de les 11.50 del matí eixia el fèretre del regidor de la capella ardent instal·lada en l'ajuntament, portat a coll per tots els portaveus dels partits de la corporació municipal. La banda municipal La Lira ha interpretat la marxa de la ciutat, després de la comitiva s'ha dirigit fins a l'església Arxiprestal. Acompanyant a l'ajuntament en ple, a la seua dona i filles, el president de la Genralitat Ximo Puig, directors i secretaris autonòmics, el president el Vila-real Club de Futbol, Fernando Roig així com persones del món de l'empresa, de la cultura, de la festa i les tradicions.

A les portes de l'església ha estat rebut per la colla Gegantera amb els quatre gegants, que ell mateix va recuperar des de la regidoria de Tradicions. Ha entrat en l'Església Arciprestral Sant Jaume amb el so d'El Rèquiem de Laquima Vere. La part musical del sepeli ha sigut interpretada per la coral Sant Jaume amb el seu director Alfredo Sanz, a l'òrgan.

Prop de les 13 hores ha finalitzat el funeral , i han sigut els company de partit els que s'han encarregat del féretre. A l'eixida Paloma Mora i José Salmerón d'El Trull han interpretat la Muixeranga, per a acomiadar l'emotiu soterrament.

Un llibre de firmes a l'entrada del consistori, està arreplegant durant este matí els escrits que els ciutadans volen dedicar a Batalla com últim homenatge.