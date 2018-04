Motor-2 arriba a la majoria d´edat amb més estands en la fira

La Fira del Vehicle d'Ocasió de Vila-real Motor-2, organitzada per la Regidoria d'Economia, compleix enguany 18 edicions. Una majoria d'edat que celebra amb l'ampliació de dos a tres dies de l'esdeveniment, que tindrà lloc a la plaça del Llaurador, on hi haurà 14 estands que oferiran 220 vehicles seminous, de quilòmetre 0 i gerències en perfecte estat i amb totes les garanties. Per primera vegada, el muntatge es realitzarà en dijous perquè el divendres, a les 12.30 hores, ja estiguen obertes les portes.

Els 14 estands son concesionaris de Vila-real però també d´altres punts de la provincia i s´inclou el de l´equip UJI Motor Sport, que conjumina innovació i recerca, de manera que també s'incrementa el nombre de vehicles, passant als 220 en total.

La fira obrirà les seues portes a les 12.30 hores del divendres i romandrà oberta fins al diumenge en horari de 10.30 a 13.30 i de 16.00 a 20.00 hores. En aquesta ocasió, els expositors que participaran en l'espai firal són Automóviles Grao, Das WeltAuto Volkswagen, Peset Vidal, SZM Luxe, Vedat Castelló, Opel, Tecno Vila-real, Talleres Europa, Renault Retail Group Vila-real, Kroman Ocasión, Garage Castellón, Leonauto i Salón Auto Vila-real, a més de la Universitat Jaume I.