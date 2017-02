Ha mort la dona de 86 anys que va resultar intoxicada per inhalació de fum en l'incendi de sa casa en Furs de València.

No ha pogut superar la gravetat en què es trobava, després de resultar intoxicada per inhalació de fum en l'incendi de sa casa dijous passat, i ha mort este dilluns la dona de 86 anys en l'hospital de la plana on es trobava ingressada en la UCI en estat molt greu.

L'incendi, que es va expandir de forma brusca en poc de temps quedant calcinada la vivenda al complet, va deixar inconscient a l'anciana, que va ser rescatada per la policia Nacional, que amb l'ajuda i col·laboració dels Bombers i la policia local van aconseguir allunyar-la de l'incendi, practicar-li els primers auxilis i després traslladar-la d'urgència a l'hospital universitari de la Plana, on ha estat ingressada durant quatre dies lluitant per la seua vida, per mitjà de respiració assistida, fins ahir dilluns, quan es va produir el fatal desenllaç.

Fins a la vivenda calcinada es van desplaçar agents de la policia científica per a analitzar les causes de l'incendi, l'origen de les quals ja han confirmat va estar en el braser elèctric que estava situat davall d'una taula del saló de la vivenda. Sobre les 13.30 es va declarar l'incendi, que es va expandir de forma virulenta per tota la vivenda, sense danyar l'estructura de la resta de l'edifici.