Monitors i professionals de la joventut inicien període de pràctiques en l'Espai Jove.

Joventut i el Servef han firmat un conveni, amb el programa de Certificats de Professionalitat, per a permetre l'accés a les pràctiques de jóvens en formació professional.

El regidor de Joventut, Xavi Ochando ha donat a conéixer els beneficis del conveni entre Joventut i el servef per a la pràctica formativa dels jóvens. / ONDACERO.ES

La Regidoria de Joventut ha firmat un conveni de col•laboració amb el programa de Certificats de Professionalitat del Servef, pel que alumnes de diferents mòduls de formació d'este programa ja estan realitzant les seues pràctiques en l'Espai Jove de Vila-real. "esta és una més de les mesures que impulsem i que ens posicionen com referent en l'àmbit de les polítiques juvenils, ja que és el propi Servef qui ens ha sol•licitat la nostra col•laboració per a permetre que monitors i professionals de la joventut vinguen ací a guanyar experiència i acabar la seua formació per a obtindre un títol que els ajudarà a inserir-se amb garanties en el mercat laboral" apunta el regidor de Joventut, Xavi Ochando.

De moment ja han passat per l'Espai Jove una alumna del mòdul de Formador de Formadors i una altra del mòdul de Dinamització Comunitària, però "pero gràcies a este conveni esperem que siguen molts més durant tot l'año" afig ochando.

Esta formació pràctica servix perquè els alumnes adquirisquen experiència en l'àmbit del seu interés, a més dels seus coneixements, amb la realització d'un projecte per a la seua posada en marxa en la Regidoria de Joventut. D'esta manera la delegació completa el cercle d'iniciatives per a la joventut, impulsant el lideratge d'una àrea que és tot un referent.