Moliner solicita a Puig que el nuevo modelo de financiación autonómica repercuta directamente sobre los ayuntamientos

Moliner ha aprovechado la presentación del Fondo autonómico de Cooperación Municipal celebrada en el Palau de la Generalitat para solicitarle a Puig “que una parte de la inyección extra que entrará a las arcas autonómicas redunde directamente, y sin discriminaciones, en todos los valencianos a través de sus ayuntamientos”.

Considera que los ayuntamientos tienen que jugar un papel fundamental y por ello apuesta por derivar dicha financiación a aquellas administraciones que, por su cercanía, mejor conocen las necesidades de los ciudadanos.

Respecto a la naturaleza del plan, Moliner ha hecho hincapié en la necesidad de dotarlo con un marco legal que lo garantice en el futuro y no comprometa económicamente a los ayuntamientos. “Los ayuntamientos, como sucede en nuestra provincia con el Plan Castellón 135, tienen que tener la garantía que este Fondo no se perderá en el tiempo. No puede convertirse en una trampa para los ayuntamientos que incrementen su gasto empleando una ayuda que, a largo plazo, desaparezca comprometiéndoles económicamente”, ha aseverado.