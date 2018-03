El moli la vila es convertirà en una cafetería cultural

Després de finalitzar la primera fase de rehabilitació del Molí la Vila, l'Ajuntament ja treballa en una segona intervenció que permetrà obrir al públic EL Moli la Vila, i convertir l´edifici del segle XVI en una cafeteria cultural que a més tindrà un estany urbà que reproduirà un hàbitat fluvial amb flora i fauna autòctones.

Per poder posar en marxa el projecte, l´Ajuntament va a invertir l'aportació que anualment fa la diputació provincial a la ciutat per a realitzar una segona intervenció que permeta donar-li ús al recinte . Així, els 180.000 euros que l'ens aporta a Vila-real dins del Pla Castelló 135 -125.008,68 euros més IVA- serviran per a sufragar l'obra que permetrà convertir el Molí la Vila en una cafeteria cultural accessible. El projecte de nou ús a l´edifici, contempla un hàbitat fluvial en la part posterior de l'edifici mitjançant una làmina d'aigua, vegetació pròpia de Vila-real i espècies com a ànecs o altres aus aquàtiques, en un àrea que arribarà fins a l'actual passarel•la provisional, que també serà substituïda.

L'objectiu de fer una cafeteria cultural en aquest punt “ respon a les múltiples possibilitats que pot oferir, ja que just al costat es troba la Biblioteca Universitària del Coneixement, que pròximament acollirà la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes, per la qual cosa donaria servei a molts alumnes arribats de tota la comarca”, explica el regidor de Territori Emilio Obiol, qui afig que “a més pretén ser una oportunitat de negoci, una oportunitat cultural alternativa, en la qual es podrien oferir fins i tot actuacions en directe, per la qual cosa serà diferent al que ja coneixem”.