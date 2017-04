Una modificació del PGMOU millorarà la seguretat en la contornada del camp de futbol.

L'ajuntament de Vila-real aprova per unanimitat una modificació del PGMOU per a augmentar la seguretat en la contornada de l'estadi de la ceràmica. / ONDACERO.ES

El ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat una modificació puntual del PGMOU en l'article 260.4/2, per a millorar les condicions de seguretat i ús del camp de futbol municipal per mitjà de la incorporació de volades i sistemes d'evacuació de l'estadi. També s'alinearà el carrer Blasco Ibáñez. La modificació de del pla, que compta amb tots els informes tècnics favorables i se sotmet ara a informació pública per a la seua aprovació definitiva per la Generalitat.

El regidor de Territori, Emilio Obiol ha explicat que esta aprovació permetrà regular les condicions d'edificació en l'Estadi de la Ceràmica, ja que " es podrà millorar la seguretat del recinte i les condicions de l'entorn, facilitant l'evacucación de tribuna amb més boques i una millora dels sistemes de salida"."Además amb l'increment de superfície en tribuna, es guanyarà espai en l'interior, amb la idea d'ubicar un nou museu del Vila-real CF", assenyala Obiol. Per la seua banda l'alcalde de la ciutat, José Benlloch, recorda que la proposta de museu que es planteja recorrerà la trajectòria del club groc des dels seus inicis, en "un homenatge tant a la història de l'equip com del Madrigal com a nom històric de l'estadio".