El microurbanisme centra l´objectiu del pressupost de la regidoria de Territori

Entre el projectes més importants per a la regidoria, la inversión de 151.000 euros per a urbanitzar l’illa de l'antiga factoria d’Herarbo, en la zona sud-est de la ciutat, que permetrà obrir els carrers Carinyena, Alfred Nobel i Isabel de Villena.

Altres actuacions de microurbanisme incloses en la previsió de l'àrea de Territori, son la continuació de la vorera de l'avinguda de Castelló en el costat est (valorada en 11.000 euros) o la millora de les rotondes del Cedre (8.000 euros) i d'Alemanya amb Sant Manuel (16.000 euros).

Des de Territori també està prevista la construcció d'una rotonda en l'encreuament del Camí Vell d’Onda/Castelló amb el carrer de l’Encarnació (92.000 euros) i l'expropiació de terrenys (171.000 euros) per a fer pròximament una glorieta en la zona sud, que comptarà amb una zona verda annexa d'1.800 metres i un vial i zona d'aparcament per a vehicles pesats.

En l'àmbit de la millora del patrimoni, destaca la rehabilitació de la Torre Motxa, amb un pressupost de 48.000 euros. També es contemplen els plans Castelló 135 1 i 2 de la Diputació, que permetran adequar i convertir en espai cultural el Molí la Vila, que comptarà amb un estany annexe, i rehabilitar l'alberg del Termet, tots dos projectes valorats en 180.000 euros.

També es destinaran 57.000 euros a la remodelació de la plaça de la Panderola, s'invertiran 49.000 euros per a l'adequació de l’estacioneta de la Panderola –edifici que serà per a Creu Roja- i s'adequarà l'antiga Cambra Agrària, amb 76.000 euros.

El presupost de territorio reserva un apartat al patrimoni però amb una inversión conevniada amb altres institucions com l'aportació de 32.000 euros per a la restauració de l'orgue principal de l'església Arxiprestal i la dotació de 16.000 euros per a adequar el cor de la capella de l'Hospital, fent-ho accessible, ambdues intervencions en col•laboració amb el Bisbat de la Diòcesi de Sogorb-Castelló. També està previst aportar 50.000 euros per a contribuir a la construcció del futur cor de la basílica de Sant Pascual, en col•laboració amb les monges clarisses.

Un altre gran projecte és l'engegada d'un pla de mobilitat, per al qual ja s'ha rebut el 50% de l'aportació per part de la Conselleria. L´objectiu és remodelar el servei d'autobús intern de la ciutat per a fer-ho visible, amb la redefinició de parades per a que arribe a més punts.