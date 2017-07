Més de mig centenar de comerços s’inclouran en la plataforma digital Vilatenda

Xavier Ochando, regidor d'Economia, junt amb Enric Portalés, president de la Fundació Caixa Rural, van anunciar ahir la inclusió de més de mig centenar de comerços en la nova plataforma de venda digital Vilatenda. Esta proposta rep el suport de l'ajuntament de Vila-real i del centre de negocis Efecte Vila-real, l'entitat impulsora del qual és la Fundació Caixa Rural.

La plataforma començarà la seua activitat a mitjan setembre, segons ha confirmat Portalés. No obstant això, les empreses o comerços que encara no s'hagen inscrit podran fer-ho en qualsevol moment per mitjà de la web: http://www.vilatenda.com .

Setanta han sigut els comerços que un principi van mostrar interés per esta iniciativa, encara que pocs més de cinquanta han acabat prenent part en la plataforma. Els comerços dedicats a la moda, electrònica, regals, papereries, cosmètica i herbolaris són els més repetits del mig centenar que vendran els seus productes digitalment.

"La col·laboració amb associacions i entitats socials farà que esta plataforma siga única en el mundo", explicava Ochando. Per això, part dels beneficis obtinguts es destinaran a casuses socials. A més, els encarregats de la distribució i repartiment dels paquets seran treballadors amb diversitat funcional.