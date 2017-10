El Mercat Central crea una web per la venda on line dels seus productes

A final d´aquest any podría estar en funcionament la eina digital per la que els venedors ja s´estan formant.

El Mercat Central tindra per primera vegada una web de venta on line dels seus productes. / ONDACERO.ES/VILA-REAL.ES

La Regidoria d'Economia i Efecte Vila-real treballen de manera conjunta en la posada en marxa d'una pàgina web exclusiva per al Mercat Central, els comerciants del qual han començat a rebre la formació necessària perquè els seus productes es puguen vendre on line i arribar al client en temps rècord.

La pàgina web estarà al marge de la nova platafoma Vilatenda, que es posarà en marxa en unes díes, i el venedors están reben formacié amb els responsables d´Efecte Vila-real. Els comerciants tindran un espai propi al web del mercat i un correu sincronitzat amb el telèfon mòbil, de manera que només reben una comanda, la podran preparar i enviar en les millors condicions i amb la major rapidesa possible. A més podran realitzar campanyes, accions i promocions pròpies i dirigides a diferents tipus de públic. Amb la nova pàgina web es podrien fer lliuraments en un horari més ampli, de vesprada i fins i tot en cap de setmana.

El projecte estarà en marxa a finals d'aquest any amb la intenció de anar creixent per incloure canvis per a millorar l'experiència de compra entre els clients.