Mercadona obri una nova botiga més eficient en el barri de Miralcamp.

L'alcalde de Vila-real José benlloch ha inaugurat la nova botiga que Mercadona obri en el barri de Miralcamp, antic terreny del magatzem de Fustes Clemente, amb el seu nou model de supermercat eficient. La reordenació de la zona per a fer possible la instal•lació de la superfície "forma part del pla de regeneració dels barris de Vila-real, impulsat per l'equip de govern en àrees urbanes en què la reubicació d'empreses ha generat espais sense ús o degradados" explica Benlloch.

L'establiment, amb 1.800 metres quadrats de superfície, permetrà estalviar fins a un 40% gràcies als amplis espais que faciliten l'entrada de llum natural, a més de les millores en eficiència, que afavorixen tant els clients com els treballadors.

Este nova botiga s'ha obert després de tancar definitivament el Mercadona de Creus Velles, els treballadors (un total de 40 del qual), passen ara al nou espai en el barri de Miralcamp. Este nou supermercat, que compta amb 120 places de pàrquing, és pioner en la província de Castelló i una dels 126 botigues que Mercadona pretén construir en tota Espanya.