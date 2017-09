El macrosopar de veïns i elencierro de bous marquen l'equador de les festes

El concurs d'empedraos de nou va acollir anit una alta participació dels més jóvens de la localitat en el centre de Congressos, fires i trobades. La cita va començar a la 1.30 de la matinada per a tancar este dimarts festiu i donar pas a l'equador de la setmana festiu amb exhibicions taurines i una important cita per als veïns. Es tracta de l'onzé macrosucar de veïns, que un any més es donaran cita en l'avinguda la Mura per a disfrutar d'un sopar i posterior ball.

Per la seua banda l'associació cultural taurina Amics del Bou i la junta de festes exhibiran dos bous esta vesprada a les 18.30, i a les 23.00 hores el tancament de bous embolats, que al contrari d'allò que s'ha succeït a Borriana per la suspensió de l'acte pel fet que l'autorització del Consell no arreplega l'esdeveniment com a tancament de bous embolats, en Vila- real sí que se celebra esta nit la cita.

FOODTRUCK FEST

A partir de hui arriba a Vila-real una proposta gastronòmica nova en les festes com és el FOODTRUCK FEST. Una cita amb proposta gastronòmica sobre rodes que s'instal•larà fins a diumenge que ve en el jardí Jaume I. El festival congregarà una desena de foodtrucks amb menjar de qualsevol tipus, música en directe, activitats per als més menuts i interessants promocions, en horari de 12.30 a 17.00 hores i de 19.00 a 21.00 hores.