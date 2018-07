L’ONCE farà parada a Vila-real per a trobar joves aturats amb discapacitat a través del roadshow ‘No te rindas nunca’

Vila-real serà parada obligatòria del roadshow 'No te rindas nunca', que es troba de gira per tot el país per a oferir ocupació a joves amb discapacitat aturats. La campanya, impulsada per Inserta Empleo –entitat de la Fundació ONCE especialitzada en la formació i ocupació de persones amb discapacitat-, compta amb la col·laboració de la Regidoria d'Economia i disposa d'un tràiler de 16 metres convertit en oficina mòbil, que estacionarà el proper dilluns i dimarts, 16 i 17 de juliol, a la plaça del Llaurador, on oferirà assessorament i formació als inscrits.

“Com diu el lema de la campanya, Aquesta oportunitat no passa tots els dies”, afirma el regidor d'Economia, Xavier Ochando, que destaca que “és una opció molt interessant per a potenciar l’ocupabilitat de joves d'entre 16 i 29 anys amb algun tipus de discapacitat i que siguen beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil”.

La Unitat de Proximitat, que té previst visitar 80 municipis a nivell nacional -10 d'ells a la Comunitat Valenciana-, comptarà amb un horari d'atenció al públic de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores, en el qual atendrà els joves amb discapacitat que s'acosten.

“En el tràiler podran realitzar dinàmiques grupals en un espai tipus àgora, a través de quatre tallers de 45 a 60 minuts, que es repetiran de manera consecutiva en torns de matí i vesprada i podran tenir trobades personals amb orientadors, a més d'inscriure la seua candidatura en el portal www.portalento.es”, explica Ochando.

L'actitud que m'impulsa, Talents únics i diversos, El poder d'una visió i Comença l'aventura són els títols dels tallers i dinàmiques que s'oferiran. “Des de la Regidoria d'Economia hem convidat diverses associacions i col·lectius de la ciutat perquè no es perden aquesta oportunitat”, assenyala Ochando, qui afig que “també s’ha convidat als nous joves que s’han incorporat al POEJ”.

Tot i que s'atendrà a qualsevol persona que acredite la seua discapacitat, és recomanable que els interessats s'inscriguen prèviament a través del portal www.noterindasnunca.org o telefonant al 963 809 999. El servei s'ofereix de manera totalment gratuïta, gràcies al cofinançament del Fons Social Europeu i els assistents “podran millorar les seues competències i habilitats en aquestes sessions, a més de rebre productes de marxandatge i podran entrar en el sorteig d'un IPhone 10”, indica l'edil.