L´Olla de la Plana torna a convocar als restauradors per a les jornades gastronòmiques

Les VIII Jornades Gastronòmiques Mengem a Vila-real, Olla de la Plana han iniciat ja els preparatius d’una nova edició, que es desenvoluparà durant tot el mes de novembre. Ajuntament i restauració local a s´han reunit per fonar forma a les jornades i ja han acordat que fins dissabte 7 d´octubre hi ha de temps per que els resturants que vullguen participar s´inscriguen de forma persèncial en l´oficina de Desenvolupament Local o via correu electrònic a fomenteconomic@vila-real.es.

Les jornades tornaran a comptar en aquesta edició amb el concurs d’olla de la Plana, avaluada pel jurat professional, i la degustació popular de l’olleta, a la que s’espera, un any més, l’afluència d’un bon nombre de veïns i veïns a l’entorn de la plaça de la Vila.