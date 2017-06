Un llibre de signatures continua arreplegant hui l'homenatge de Vila-real a Pasqual Batalla.

Hui divendres, tercera jornada de dol oficial per la mort del primer tinent d'alcalde.

Imatge del fèretre portat a muscles per autoritats de compromís en finalitzar el funeral, amb els gegants fent reverència. / ONDACERO.ES

Durant este matí seguix en el vestíbul de l'ajuntament el llibre de signatures, amb la foto del regidor, que arreplega les mostres d'afecte dels ciutadans de Vila-real. Es tracta de l'últim homenatge de la població a Pasqual Batalla, que va ser acomiadat ahir amb tots els honors com autoritat municipal.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va acompanyar en el sepeli a la corporació municipal, encapçalada per l'alcalde i el tinent de d´alcalde de Compromís Xavier Ochando, i la família de Pasqual en el funeral, que ha comptat amb la presència del vicepresident segon de la taula dels Corts, Alejandro Font de Mora, el secretària autonòmic d'Inclusió, Alberto Ibáñez, la directora general d'Internacionalització, Maria Dolores Parra, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, diputats, senadors, alcaldes i regidors de poblacions veïnes, a mes dels Fills Predilectes de la ciutat, representants empresarials i d'entitats socials, culturals i ciutadanes.

La Lira va acompanyar el trasllat del fèretre des de la plaça major fins a l'Església Arxiprestal, on va arribar a coll d'amics i autoritats municipals. Una vegada en la porta de l'Església els 4 gegants, que Batalla va recuperar des de la regidoria de tradicions, ho van rebre en reverència. Al finalitzar el sepeli, i portat per companys de Compromís, Paloma Mora i José Salmerón d'El Trull van despedir al fèretre al so de la Muixeranga.

Hui divendres, última jornada de dol oficial decretat per l'ajuntament, amb la suspensió de tots els actes oficials.