L'IVC Castelló presenta la programació de les Nits al Claustre

L'Institut Valencià de Cultura presenta a Castelló la quinzena edició de les Nits al Claustre, una proposta de concerts a l'aire lliure que un any més omplirà de música l'estiu a la ciutat. Mentre que l'any passat els concerts de les Nits al Claustre es van centrar principalment en propostes de música folk, en aquesta edició tots els espectacles programats corresponen a estils musicals i gèneres molt diferents.

Els concerts tenen lloc tots els dijous, a les 22.30 hores, al claustre del Museu de Belles Arts de Castelló, amb l'entrada gratuïta, i tenen l'objectiu d'apropar nous estils de música al públic en un ambient relaxat. En conjunt, aquesta programació fuig d'encasellaments temàtics i opta per propostes diverses i fresques molt adequades per a les nits d'estiu a la ciutat.

Alfonso Ribes, delegat territorial de l'Institut Valencià de Cultura a Castelló, ha explicat que "e hem apostat per una oferta musical més diversa que en altres edicions; volem oferir uns continguts de qualitat per a les nits estiuenques a Castelló i que totes les persones puguen trobar una proposta a la seua mida. L'any passat vam tindre una mitjana de 350 espectadors per espectacle i enguany esperem arribar a un públic encara més nombrós".

La primera de les propostes és el concert de Lola Bou, cantautora valenciana, que tindrà lloc el 12 de juliol. El dijous 19 de juliol arribarà a les Nits al Claustre Versonautas, un projecte de música i poesia que ofereix una experiència plena de matisos. El dia 26 serà el torn del violoncel·lista Mathieu Saglio amb un concert de música clàssica.

Ja entrats en el mes d'agost, el dia 2 hi haurà un homenatge musical i poètic a la figura de Miguel Hernández a través de la correspondència que va mantindre amb la seua esposa. El dia 9 el claustre del museu rebrà la cantant catalana Maria Rodés amb el seu nou treball discogràfic, 'Eclíptica'.

El 16 d'agost, Mara Aranda, cantant valenciana de projecció internacional, portarà a Castelló la seua proposta de música mediterrània i antiga i, per últim, el 23 d'agost, les Nits al Claustre posaran el punt i final amb l'actuació del grup de pop-rock de Castelló Montefuji.