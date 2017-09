L´Escola de Tracicions Locals inclou com a novetat el curs de corda i tapís

L´escola proposa en total set cursos per seguir potenciant i mantenint el patrimoni i la cultura local.

L’Escola de Tradicions Locals, impulsada per la Regidoria de Tradicions, obri un nou curs amb un total de set escoles que estan obertes a públic de totes les edats, amb la novetat, enguany del curs de corda i tapís.

A més L´escola de bombos i tambors per a totes les edats, el de dolçaina i tabal amb l´inici de les classes ja la pròxima setmana, l´escola de parany, on els alumnes aprendran nocions sobre etnologia, etnografia i ornitologia i s´iniciaran en el toc del reclam tradicional. Torna l'escola de cor amb la coral sant jaume, l´escola de música amb l´agrupació verge de Gràcia i la unió musical la lira. Pilota valenciana i com a novetat l´escola de corda i tapís.

Totes les escoles estan obertes al públic de totes les edats. La regidoria de Tradicions és la que gestionarà les inscripcions, que ja es poden efectuar. En la seua majoria, disposen de places il•limitades. Així mateix, cadascuna compta amb un horari diferent i una data d'inici de les classes. Les dades de contacte per apuntar-se, a través del telèfon –en el 964 547 017-, de manera presencial, en l'avinguda de la Murà, 28, o a través del correu electrònic tradicions@vila-real.es.